Ne diten e drejtesise Gjykata e Apelit Shkoder ka hapur dyert per nxenesit dhe studentet e Shkodres.

Nxenesit e gjimnazit “Jordan Misja” kane vizituar te paret ambjentet e kesaj gjykate.

Kryetari i Gjykates se Apelit Shkoder Fuat Vjerdha referoi per disa minuta duke I njohur nxenesit me menyren se si funksionon gjykate, me regjistrimet audio dhe me sallat ku zhvillohen seancat gjyqesore me te pandehurit.