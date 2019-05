15 maji është Dita ndërkombëtare e Familjes. Në kuadër të kësaj dite shtepia e femijes 6-16 vjec, ka hapur dyert per te pritur prinderit e femijeve te braktisur! Ne kuader te dites nderkombetare te familjes, vete te vegjlit kishin pergatitur nje koncert te shkurter artistik, ku nuk munguan as emocionet e forta e vecanerisht per femijet qe as sot nuk munden te takojne prinderit.

Drejtori i ketij institucioni Gezim Mahmutaj tha se apeli per biresime eshte i hapur, por ne bazen ligjore jane ndeshur me disa pengesa

Pjese e kesaj dite per te vegjlit u bene edhe kryebashkiakja Voltana Ademi, kryetarja e qarkut Shkoder Greta Bardeli si dhe nje pjese e grave keshilltare!