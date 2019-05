Duke ndjekur vizatimet skematike, dizajneri grafik Hasan Kaymak kthehet me pamje për dizajnin e iPhone XR të ardhshëm. Dhe rezultatet tregojnë pse ky do të jetë iPhone i ri për të blerë.

Lajm kryesor është se Apple ka kthyer në thelb iPhone XR2 në një version të shkëlqyeshëm dhe më të gjallë të dizajnit të iPhone XS, por me një harduer të përmirësuar për 2019. Kjo përfshin një përmirësim në kamerat e dyfishta të pasme së bashku me adaptimin e dy nga tre lenteve masive të reja në iPhone 11.

iPhone XR2 do të humbasë në kamera kundrejt iPhone 11, por kjo do të thotë se shmang dizajnin jashtëzakonisht polarizues të telefonit më të madh.

Dobësitë? Apple do t’i japë sërish iPhone XR2 një ekran LCD me rezolucion më të ulët në vend të OLED dhe kjo do të thotë se telefoni do të ketë ende një kornizë pak më të trashë. Por pak do të mund mohojnë se do të jetë iPhone më i kërkuar në këtë vit.