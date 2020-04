Djali i Rikard Ljarjas, aktorit të madh shqiptar që u ndaj nga jeta pak ditë më parë, ka emocionuar me një status për të atin.

Ai është shprehur se ai është larguar fizikisht, por nuk largohet dot nga ai shpirtërisht e do të jetë gjithmonë me të.

Postimi i djalit të Rikard Ljarjas:

Drita e shpirtit tim u largua fizikisht por kurrë s’largohesh dot nga mua, do jesh gjithmonë me mua o ba o shpirt im o shoku im i vetëm. S’do doja të shkruaja kurrë për këtë ditë , jo kaq shpejt jo, më fal. Nuk te them lamtumirë, do të them si cdo ditë “Ciao Tado” , do takohemi e do kemi përjetësinë për bisedat tona. Prehu në paqë o bab se drita e shpirtit tënd është me mua.