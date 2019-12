Ambasadori i BE Luigi Soreca teksa ishte i pranishëm në Durrës, së bashku me kryeministrin Rama, për të parë nga afër situatën e dëmeve që ka shkaktuar tërmeti i 26 nëntorit.

Soreca ka thënë se grupet e teknikëve të huaj që janë në terren do të bjënë të mundur përcaktimin se kush banesa janë të pabanueshme. Soreca ka deklaruar ndër të tjera se Komisioneri për Menaxhimin e Krizave Janez Lenarčič, do të vijë në Shqipëri të mërkurën, për tu njohur me situatën aktuale në vend.

“Kemi 50 inxhinierë këtu, që po vlerësojnë dëmin dhe do të japin vlerësimet. Siç mund ta shikoni, të gjithë Po e koordinon këtë punë, edhe në ditët në vijim do të jemi këtu. Komisioni për dy ditë Janez Lenarčič do të vijë këtu. Pas dy ditësh Janez Lenarčič komisonieri do të flas me institucionet e duhura për këtë situatë. Kemi takuar inxhinier, Turk, Francez, Italianë, nga USA, Greqia , do të kemi edhe ekspertë të tjerë. Është e rëndësishme të dihet kush janë të dëmtuara. “ tha Soreca.