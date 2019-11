Kryetari i KED-së Ardian Dvorani i është përgjigjur Presidentit Ilir Meta që njoftoi se ditën e hënë do të depozitojë kallëzimin penal në prokurori kundër tij për dy vepra penale, shpërdorim detyre dhe përvetësim të detyrës në lidhje me ngërçin që është krijuar me zgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Dvorani thotë se do i nënshtrohet ligjit, ndërsa ‘thumbon’ Presidentin kur thotë se nuk do i shmanget me lojëra mediatike dhe procedurale sikur ka ndodhur me njerëz të pushtetshëm në Shqipëri.

“Në media po mësoj se zoti President, ka vendosur apo po mendohet në fundjavë e deri të hënën, që të bëjë kallzim penal ndaj meje. Së paku, vërej se, si çdo shtetas a funksionar tjetër, më në fund e në këtë rast, Presidenti po e ushtron një të drejtë që, gjithsesi, Kushtetuta dhe ligji ia njeh kujtdo. Ndërsa unë, si çdo shtetas dhe funksionar tjetër, i nënshtrohem Kushtetutës dhe ligjeve penale të vendit tim.

Edhe këtë detyrim duhet ta pranoj si kushdo tjetër, pa u justifikuar dhe pa u shmangur me lojra mediatike dhe procedurale përballjes me ligjin, një fenomen ky që jo pak herë ka ndodhur me njerëz të pushtetshëm në çdo kuptim të fjalës.

Respektimi i barazisë para ligjit dhe zbatimi i tij i barabartë për të gjithë ishte nevoja dhe një nga sfidat më të mëdha për të cilën u miratua dhe po fillon të zbatohet hap pas hapi Reforma në Drejtësi” tha ai.