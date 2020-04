Shumica e grave shtatzëna në New York që rezultuan pozitive me koronavirus një në tetë ishin asimptomatikë në kohën e lindjes, sipas një studimi të botuar në New England Journal of Medicine të hënën.

Studimi u krye midis 22 Marsit dhe 4 Prillit në Columbia University Center Irving Center dhe Spitalin All-New York-Presbyterian Allen.

Qendra vendosi një politikë universale testimi për të gjitha gratë e pranuara për lindje pasi qendrat mjekësore konfirmuan dy raste të reja me koronavirus në mesin e tyre.

Rastet asimptomatike sugjerojnë testime universale të rëndësishme: Nga 215 gratë shtatzëna që lindën në këto spitale, katër që testuan pozitive për Covid-19 kur u pranuan për lindje, kishin ethe ose disa simptoma të tjera të koronavirusit.

29 të tjerë që testuan pozitivisht për Covid-19, por nuk kishin ethe ose ndonjë simptomë tjetër të sëmundjes.

Autorët argumentojnë se ky hulumtim tregon se ka përfitime të mundshme reale për kryerjen e një testi universal për pacientët.

Të dish nëse dikush është infektiv do ta ndihmonte spitalin të përcaktojë se ku mund të vendosë pacientët, në mënyrë që ata të mos sëmuren njerëzit e tjerë dhe do të ndihmonte në vendimet e spitalit për pajisje mbrojtëse personale.