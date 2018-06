Dy persona u arrestuan në Prishtinë të dyshuar se planifikonin sulme terroriste mbi forcat paqeruajtëse të KFOR-it. Lajmi u bë i ditur nga Gjykata Themelore në Prishtinë, e cila miratoi kërkesën e Prokurorisë Speciale për t’u caktuar masën e paraburgimit dy të dyshuarve për veprën penale “përgatitje të veprave terroriste”, ndaj KFOR-it dhe në vendet më të populluara me qytetarë.

Udhëzim për sulm vetëvrasës

“Ekziston dyshimi i bazuar se më datën 02.06.2018, i pandehuri G.SH me dashje direkte i ka bërë thirrje të pandehurës E.H, në drejtim të përgatitjes së akteve terroriste në Kosovë, duke udhëzuar që të bëjnë sulm vetvrasës me materie eksplozive në automjet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë dhe vende tjera të frekuentuara me qytetarë e duke planifikuar edhe furnizimin me armë zjarri dhe materie eksplozive me qëllim të kryerjes së aktit terrorist”, thuhet në vendimin e Gjykatës Themelore.

“I pandehuri G.SH dyshohet se gjatë muajit maj deri më datë 02.06.2018, me dashje direkte ka planifikuar përgatitjen e akteve terroriste në Belgjikë edhe në Francë meqë është edhe shtetas belg, duke planifikuar sulm vetvrasës në vende të frekuentuara me qytetarë.” Zbatimi i masave të fshehta të hetimit dhe monitorimi i bisedave në vende publike dhe private nga ana e Policisë së Kosovës, në Prishtinë, bëri të mundur arrestimin, njoftojnë autoritetet kosovare.

Sipas autoriteteve “e pandehura E.H gjatë muajit maj deri më datë 02.06.2018 e tutje, në bashkëveprim me të pandehurin G.SH, është përfshirë në veprime inkriminuese të përgatitjes së akteve terroriste në Kosovë, duke planifikuar sulm vetëvrasës me materie eksplozive në automjet ndaj forcave të KFOR-it në Kosovë, si dhe vendeve tjera të frekuentuara me qytetarë e duke u furnizuar me armë zjarri dhe materie plasëse me qëllim të kryerjes së aktit terrorist”, thuhet në vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës.

Priten arrestime të tjera

Dy të arrestuarit thuhet se bashkëjetonin, ndërsa, mbetet e paqartë nëse të dyshuarit i përkasin ndonjë grupi ekstremist apo ata të vetëm kanë planifikuar sulme terroriste. Prokuroria Speciale nuk ka bërë të ditur në aktakuzë, nëse të dyshuarit planifikonin sulme terroriste mbi pjestarët e KFOR-it të ndonjë shteti të caktuar. Policia thotë se po zhvillohen hetime intensive për këtë rast dhe nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe arrestime tjera.

Që nga viti 2012 në Kosovë janë shtuar masat e sigurisë dhe ka pasur shumë arrestime dhe dënime për shkak se shumë të rinj kosovarë iu janë bashkuar grupeve ekstemiste në luftëra në Lindjen e Mesme. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që nga ajo kohë, rreth 300 të rinj kosovarë kanë shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak.

Afro 50 nga ta thuhet se janë vrarë. Kosova që nga viti 2015 i është bashkuar aleancës globale kundër terrorizmit, duke miratuar edhe një ligj në parlamentin e Kosovës që u ndalon qytetarëve të Kosovës të marrin pjesë në luftëra jashtë vendit.