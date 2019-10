Familja Vasa me banim në fshatin Gur i Zi përballet cdo ditë me mungesën e bukës dhe fle me frikën e shembjes së shtëpisë. 3 anëtarët e kësaj familje jetojnë me 50 mijë lek të vjetra në muaj që përfitojnë nga pensioni i nënës, ndërkohë që gratë e shtëpisë mundohen të bëjnë edhe punë të rëndomta për të mbajtur frymën gjallë.

Katrina Vasa 78-vjece, është kryefamiljarja e cila jeton në këtë shtëpi me dy vajzat e saj, me frikën se shtëpia do ti zërë poshtëTë jetosh në këtë banesë është e pamundur pasi tavanët e çarë rrezikojnë të bien në çdo moment, ndërsa trarët janë kalbur nga koha.

E moshuara me lot në sy kërkon ndihmë nga për të përballuar jetesën dhe si për ironinë e fatit familja nuk e ka përfituar as ndihmën ekonomike nga njësia administrative , teksa familjarëve nuk i është dhënë shpejgim pse nuk mund të jenë pjesë e skemës përfituese.

78-vjecarja i drejtohet me një apel kryeministrit Edi Rama

Çdo natë ata flenë me frikën se shtëpia mund të shëmbet e ti zerë brenda. Përballë vështirësive ekonomike, nevoja më imediate e tyre është një banesë me kushtet më minimale, ndaj dhe apeli shkon për çdo kend që ka mundesi për ti ndihmuar.