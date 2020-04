E shtuna, njëjtë si e kaluara është e gjyshërve. Pas një jave të cilët kanë qëndruar në shtëpi, për shkak se janë më të rrezikuar nga COVID-19, sot do të kenë mundësi të dalin për ecje, të shijojnë diellin dhe ajrin e pastër. Megjithatë, ka disa rregulla qe duhet të ndjekim.

Së pari nuk duket që qëndrojnë në parqe, jo më shumë se dy persona dhe lëvizja është deri 11:00.

Ndërkohë, nesër janë lejuar që të lëvizin nënat me fëmijët deri në orën 10:00, gjithashtu deri në orën 11:00. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar ditën e djeshme masat e reja lehtësuese, duke bërë me dije se nuk do të jenë të njëjta në të gjithë Shqipërinë. Që do të të thotë se në qytet që janë më pak të prekura si Dibra, Pogradeci, Tepelena do kenë më shumë liri se në qytetet e tjera.

Megjithatë edhe në këto qytete do të ketë kategorizime, pasi pensionistët do të kenë një fashë të veçantë për të dalë.