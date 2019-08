Nga data 17 gusht deri më 1 shtator në Shkodër do zhvillohet edicioni i 10 -të i Festivali të xhazit.

Në këtë event kulturorë të ketë hapësirë edhe për muzikë klasike me të ftuar nderi mjeshtra të mëdhenj të muzikës, që me performancat e tyre do të kënaqin publikun bashkë me artistët e tjerë pjesëmarrës .

Ky është edicioni i dhjetë i Shkodra Jazz Festival, i cili nisi në vitin 2005 në kujtim të muzikantit të njohur Rrok Jakaj.

Tingujt e Jazz-it pa dyshim se do të krijojnë atmosferë në qytetin e Shkodrës duke i dhënë një tjetër ritëm jetës së përditëshme në Shkodër dhe njëkohesiht duke i dhënë peshën e një qyteti që vërtet peshon kulturë e traditë.