Një dekadë pas krizës globale financiare, bota përballet me një të papritur tjetër, paralajmërojnë ekonomistët. Sulmi do të jetë më i madh se në vitin 2008, paralajmëron Nouriel Roubini, dhe bashkë me të pajtohen shumë kolegë, ndër të tjera, Peter Schiff.

“Bankat e mëdha janë në rrezik më të madh se kurrë më parë. Sot ata janë më të ekspozuar për të sulmuar nga recesioni, rreziqet sistematike të ekonomisë, pra, në përgjithësi janë më të larta se ajo që ishte në vitin 2008,” tha Shiff.

Sipas tij, disa banka është dashur të lejohen të pësojnë kolaps dhjetë vjet më parë.

“Paqja sociale që disa qeveri e mbrojnë është në fakt një gabim dhe ato shpëtuan bankat që duhej lejuar të dështojnë.

Për fat të keq, nga kjo krizë e fundit nuk kanë marrë mësim. Kemi përsëritur dhe përhapur të gjitha gabimet që shkaktuan krizën e fundit, dhe kështu “siguruam” që kriza e ardhshme do të jetë shumë më e keqe, “tha ai.

Sipas tij, të gjitha problemet që shkaktuan krizën financiare të vitit 2008 janë akoma më të mëdha sot.

“Politika edhe më e keqe monetare dhe fiskale nga kriza e fundit garantojnë se e ardhshmja do të jetë edhe më e keqe.

Kriza do të jetë e ngjashme vetëm në atë që fajtorë të jetë qeveria dhe të gjithë do të jenë të befasuar, por ajo do të jetë e ndryshme në atë që do të jetë shumë më keq” , tha Shiff.

Ai shton se nëse një krizë e re ndryshe nga e mëparshme, e cila shpërtheu për shkak të borxhit peng, dollarit dhe arit, krizën e re do të karakterizojë borxhi i skllavërisë në SHBA.

“Borxhi kombëtar do të jetë pika e fillimit, epiqendra e krizës, dollari do të bie, çmimet e arit do të rriten, çmimet e konsumit do të rritet.” paralajmëron ekonomisti.