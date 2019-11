Emisioni “Tonight” në Star Plus ka trajtuar çështjen mjaft aktuale të tërmeteve ku të ftuar ishin ekspertë të njohur të gjeologjisë dhe fushës sizmike gjithashtu në këtë emision pati edhe një lidhje live me grupin e xhirimit të Star Plus, në zonën e Durrësit që është një nga zonat më të prekura nga tërmeti me gazetaren Nereida Vitoja dhe operatorin Marviks Shantoja.

Sipas ekspertit Rasim Halilaj, tërmetet në Shqipëri kanë një historik dhe nisur nga kjo, një herë në 35 vite është e pritshme që të goditen nga një tërmet I fortë.

Ndërkohë, sipas inxhinieres Zenepe Dibra, eksperte ne fushën e gjeologjisë, ajo që shkaktoi këtë goditje në zonat bregdetare ëshët lëngëzimi I tokës dhe ka një sërë faktorësh të tjerë që duhet të merren paarsysh në këtë situatë.

Nga ana tjetër ekspertët shprehen se pas goditjes së madhe, goditjet tjera më të lehta janë të pritshme, por gjithsesi njerëzit duhet të tregohen të kujdesshëm.