Zzëvendëskryeministri Erjon Braçe i ka dërguar më 26 gusht ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj, nje leter ku i kerkon për të hetuar veprimtarinë e tre gjyqtarëve që sipas tij kanë dhënë vendime në shkelje me ligjin kundër operacioni anti-informalitet.

Bëhet fjalë për bllokimin e tre bizneseve të gjetur me shkelje nga kontrollet e inspektorëve tatimorë, por që më tej me vendime të gjyqtarëve, bizneset janë zhbllokuar. Në letrën që Braçe i dërgon Ministrisë së Drejtësisë, thuhet se Skënder Haluci, gjykatës në Gjykatën e Shkallës së Parë të Vlorës, ka dhënë vendim për dy çështje në 1 minutë.

“Gjyqet fiktive me dy vendime në të njëjtin orar 12.30 nga gjyqtari Skënder Haluci në Vlorë. Vendimet e gjyqtarëve jo vetëm që janë me gabime por në shkelje të ligjit”, mësohet të shprehet Braçe në letrën e siguruar nga gazetari i Report Tv, Arsen Rusta.

Më tej Braçe thotë se ndaj bizneseve janë respektuar të gjitha procedurat, dhe ata janë bllokuar me masë për 1 muaj për të vjelur detyrimet e papaguara.

Gjyqtari i Vlorës, Skënder Haluci mori vendim për hapjen e clubit “Havana” në Dhërmi, që u bllokua gjatë aksionit anti-informalitet.

Edhe në Tiranë, Gentian Hamiti, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative në Tiranë mori vendim për hapjen e “Tajvanit” në Tiranë, gjtihashtu të bllokuar nga inspektorët pas konstatimit të shkeljeve ligjore në këtë biznes, kryesisht mos lëshimi i kuponit tatimor për klientët, njëjtë sic veprohej edhe tek “Havana”. Gjykatësi Hamiti ka mbrojtur evazionin fiskal duke dalë në kundërshtim me ligjin. Me anë të vendimit për të lejuar aktivitetin e Taiëanit, gjykata i ka dalë zot interesit të paligjshëm të privatit dhe jo interesit publik të cënuar rëndë nga privati.

Braçe në letrën e datës 26 gusht i kërkon ministres Etilda Gjonaj të trajtojë me përparësi këto ankime ndaj gjyqtarëve, pasi sipas tij kanë cënuar interesin publik tek drejtësia, dhe kanë ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave.

Po kështu edhe gjyqatri i Gjykatës Administrative në Gjirokastër, Elidon Papazisi, gjyqtari i tretë që Braçe kërkon t ëhetohet nga organet e drejtësisë, i hoqi bllokimin nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit një sasie 7636 kg ushqime të skaduara, të bllokuara në një biznes në Sarandë. Megjithatë AKU bëri edhe një ribllokim të kësaj sasie ushqimesh pasi vendimi i gjyqtarit ishte me shkelje.

“I jam drejtuar me dosje të posaçme ministres së Drejtësisë, KLGJ-së dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, pa diskutim autoriteteve të vettingut, KPK-së, për tre gjyqtarë; Për një prej gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Tiranës, për një çështje që ai ka marrë në shqyrtim e që ka vendosur në gjykimin tonë në kundërshtim të hapur me ligjin;

Për një gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë, i cili ka vendosur për tre çështje brenda 1 minute dhe natyrisht, jashtë kompetencës së tij lëndore totalisht dhe në fund fare, edhe për një gjykatës të Gjykatës Administrative të Gjirokastrës, i cili, siç edhe jeni në dijeni të këtij fakti, ka liruar nga bllokimi gati 7 ton ushqime të bllokuara nga AKU-ja për shkak se ishin jashtë afatit të skadencës jo me ditë, por me muaj të tërë, për të mos thënë, një pjesë e tyre edhe me vite.

Për secilin nga këta gjyqtarë, për secilin nga këto çështje i kam kërkuar KPK-së, organeve të vettingut, por dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, KLGJ-së të ketë në vëmendje veprimtarinë e secilit prej këtyre gjyqtarëve, me qëllim që në momentin që secili prej tyre do paraqitet pranë këtyre organeve, këto çështje të jenë atje e të jenë pjesë e diskutimit prej tyre”, – u shpreh më herët Braçe në një komunikim për mediat ku foli për dosjen me ankimime ndaj kqtyre gjyqtarëve.