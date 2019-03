Ermir Lenjani largohet nga kombëtarja shqiptare e futbollit.

Lojtari i njohur ka vendosur që të mos pranojë të grumbullohet më për ngjyrat kuqezi, pasi trajneri italian në krye të Shqipërisë e ka lënë jashtë listës për ndeshjet e radhës.

Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, ai thotë se pavarësisht se është duke kaluar një formë shumë të mirë, tekniku nuk e ka ftuar.

Ermir Lenjani mbyll reagimin duke theksuar se Panuçi është kalimtar dhe sa të jetë ai nuk do të veshë më fanellën kuqezi.

Postimi i plotë i Ermir Lenjanit

Që nga viti 2013 jam pjesë e Kombëtares shqiptare dhe ndihem krenar për këtë gjë.

Sa herë jam ftuar e kam pranuar ftesën me dëshirën më të madhe pasi çdo herë kur e kam veshur fanellën kuq e zi e kam veshur me shumë dashuri.

Kam qenë gati gjithmonë, kam sakrifikuar shumë, jam gjakosur, kam qarë e kam qeshur si futbollist i Shqipërisë. Kam pranuar edhe stolin, por jam respektuar gjithmonë.

Tani në dy vitet e fundit jam duke kaluar nëpër një formë shumë të mirë, por po injorohem nga trajneri momental i Kombëtares. Nuk kam luajtur asnjë minute në Ligën e Kombeve, por nuk kam bërë zhurmë dhe kam vazhduar të punoj edhe më fort.

Kur lëndohen 4-5 lojtarë trajnerit i bie në mend që luan dikund Ermir Lenjani dhe më dërgon ftesë.

Faleminderit, por JO. Me lot në sy e them se nuk do të grumbullohem më me Kombëtaren sa të jesh ti aty. Kam kontribuar shumë dhe meritoj respekt.

Dashuria ime për Shqipërinë është më e madhe se urrejtja jote për mua. Unë kam qenë, jam dhe gjithmonë do të jem djal i Shqipërisë, ndërsa ti je vetëm kalimtar.