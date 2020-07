Kreu i grupit parlamentare të PS, Taulant Balla ka përshëndetur letrën e 42 eurodeputetëve drejtuar Macron-it dhe kryeministrit holandez Rutte për të hequr vizat për Kosovën në fund të 2020.

Është Andrey Kovatchev ai i cili publikon edhe letrat teksa thotë se ka kërkuar në letër heqjen e vizave për Kosovën, pasi kjo e fundit ka përmbushur të gjitha standardet prej 2 vitesh.

‘’Së bashku me 41 eurodeputetët, unë bashkë-nënshkrova 2 letra Presidentit të Francës, Macrn dhe kryeministrit holandez një kërkesë për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës në Këshillin Europian nga fundi i vitit 2020. Kanë kaluar 2 vjet që kur Kosova ka përmbushur të gjitha standardet e teknologjisë, vetëm kështu BE mund të jetë një ndërmjetës i drejtë!’’- shkruan Kovatchev.

Together w/ 41 MEPs, I co-signed 2 letters to 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇳🇱PM @MinPres w/ request to lift visas for the citizens of #Kosovo in the @EUCouncil by the end of 2020. It’s been 2 years since Kosovo fulfilled all tech benchmarks, only so EU can be a fair mediator! pic.twitter.com/UfEmehbEde

— Andrey Kovatchev (@andreykovatchev) July 7, 2020