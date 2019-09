Vllaznia në futboll për femra në prag të ndeshjes së ligës së kampioneve me danezët e Fortuna është blinduar ndërsa ka marrë edhe tri futbolliste të tjera amerikane duke shkuar në 6 numri i tyre tek skuadra shkodrane pa llogaritur mbrojtësen e dëmtuar e cila do të largohet nga Shkodra. Prezantimi i tri lojtareve të reja Jeniffer Lynn Eberhardy, Lauren Elisabeth Prott dhe Kelly Lynn Sëenson u bë në stadiumin “Loro Boriçi”. Një nga amerikanet e ardhura Erberhardy tregon se objektiv është kualifikimi i Vllaznisë në turin tjetër të ligës së kampioneve

Presidenti i Vllaznisë Lazër Matija thotë se lojtaret amerikane ishin një dosmodoshmëri për të përforcuar ekipin

Presidenti Matija nuk mohon faktin se Vllaznia do të tentojë kualifikimin ndaj danezeve të Fortuna Hjorrin

Ndeshja e Ligës së Kampioneve Vllaznia-Fortuna do të luhet me 11 shtator në ora 18:00 në stadiumin “Loro Boriçi” ndërsa hyrja në stadium për të gjithë tifozët do të jetë falas sepse ajo që pretendohet nga klubi shkodran është që këtë ndeshje që do e shijojmë për herë të parë të jetë një festë e madhe e futbollit.