Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Lu, ka uruar të gjithë besimtarët myslimanë me rastin e festës së Bajramit.

Në një postim në faqen e Facebook-ut të ambasadës, Lu ka shpërndarë një foto nga iftari i shtruar një javë më parë me krerët e besimit mysliman në Shqipëri, ku mes të tjerash shkruan:

“Udhëheqja juaj është e rëndësishme për komunitetet tuaja, por edhe për Shqipërinë, ndërsa përballet me sfida të reja brenda dhe jashtë vendit. Viti i ardhshëm ju sjelltë gëzim, begati dhe paqe!”

Postimi i plotë në Facebook:

Udhëheqja juaj është e rëndësishme për komunitetet tuaja, por edhe për Shqipërinë, ndërsa përballet me sfida të reja brenda dhe jashtë vendit. Viti i ardhshëm ju sjelltë gëzim, begati dhe paqe!” Ambasadori Lu ne darkën e Iftarit, që shtroi javën e kaluar. Gëzuar Bajramin!

Your leadership is important for your communities, but also for Albania, as it confronts new challenges from at home and abroad. May this coming year bring you joy, prosperity, and peace.” Ambassador Lu at the Iftar dinner he hosted last week. Happy Eid al-Fitr!