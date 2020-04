Zyrtarisht ka filluar testimi i vaksinën anti- COVID në Britani me dy vullnetarët e parë.

Vaksina është bërë në më pak se 3 muaj në Universitetin e Oksfordit dhe do të jenë 800 vullnetarë ku do të testohet.

Ndërkohë 400 prej tyre do marrin vaksinën anti-COVID dhe 400 të tjerët me anti-trupa ndaj meningjitit por jo koronavirusit.

Një nga dy vullnetarët e parë që ka fatin të testohet me vaksinën e supozuar anti- COVID është shkencëtarja Elisa Granato e cila shprehet se e bën këtë vetëm për të mbështetur punën shkencore kurdo që duhet.

Sarah Gilbert, profesore e vaksinologjisë në këtë universitet shprehet se është e sigurt që vaksina do të funksionojë, por besimi i saj mbetet në masën 80%.

Vaksina anti- COVID është një virus ‘i ftohtë’ i ngjashëm me atë të shimpazeve kurse të testuarit do të jenë në monitorim për disa muaj teksa nuk përjashtohet që vaksina të ketë edhe efekte anësore si enjtje të krahut apo temperaturë.

First European coronavirus vaccine trial underway, as two patients injected in Oxford, UKhttps://t.co/rMWhGD7GLS — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 23, 2020