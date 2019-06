Fjala e avokatit mbrojtes te ish-deputetit Spahia, Ivi Kaso ne sallen e gjyqit:

“Pranojme vetem faktin qe zoterija ka qene ne grumbullimin e njerezve, por per nje arsye krejt tjeter legjitime, por jo per arsyetimin e pretenduar nga Prokuroria.

Policia ka patur ngut te priste urdherimin e Prokurorit per te kryer arrestin.Nderkohe arsyetimin qe ben prokurori nuk duhet as te relatoje dhe referuar procesverbaleve e te tiera si ato qe tha prokurori.Ato nuk qendrojne per te dyshuarin Spahia.

Procedura e ndjekur per arrestim eshte jasht ligji.Nuk kemi te bejme me person me rrezikshmeri per ikje.