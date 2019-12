Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’ mesazhin e një familje nga Sanxhaku i Laçit, banesa e të cilëve është shkatërruar nga tërmeti.

Qytetari i shkruan Berishës se në familjen e tij, mes tyre dhe një fëmijë 8 muajsh, nuk ka shkuar askush për ndihmë, ndërkohë që ata flenë në makinë. Ata bëjnë thirrje për ndihmë, që shteti t’u ofrojë një çadër.

DENONCIMI TEK BERISHA

I eshte prishur shtepia nga termeti ne Sanxhak kerkon ndihme nje çader, ka kater nete qe fle ne makine.

Lexoni mesazhin e tij. sb

Pershendetje Z.Sali Berisha ..kerkoj ndjesh per shqetsimin ..Ju uroj tjeni mir me Shendet …Jam nje Banor Laqja nr 5 Sanxhak ◇(LaC) ..Mu ka shkaTerru Shpia Komplet edhe sna ka ardh kush me na pyet fare.. jemi perjashta flejm ne makin me gjith nje fmij Vogel 8 muajshe..Ju lutemi pakten nje ndihm vogel na beni ..Nje Cander sa fusim Koken me kte ftoht naten se sna ka pyet kush deri sot ..As ndihma asgjo..