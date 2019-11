Kupola e San Gaudenzio do të ndriçohet me ngjyrat kuqezi të flamurit shqiptar për tre ditë me radhë, përkatësisht të premten, të shtunën dhe të dielën, një gjest solidariteti nga qyteti I Novarës pas tërmetit.

Mediat italiane bëjnë me dije se kryebashkiaku Canelli është shprehur se kjo bëhet në shenjë solidariteti me tragjedinë natyrore që ka prekur Shqipërinë tre ditë më parë me tërmetin 6.4 ballësh. “Një gjest afërsie me një komunitet që po vuan”, ka thënë Canelli.

“Një gjest simbolik i administratës komunale – shpjegon kryebashkiaku Alessandro Canelli – për të shprehur solidaritetin maksimal në lidhje me atë që po përjeton Shqipëria. Këto ditë takova presidentin e Urës, shoqata e kryesuar nga shqiptarët që jetojnë në Itali dhe në Novara në veçanti. Ne folëm për atë që ndodhi në vendin tuaj: Novara shpreh solidaritetin e saj duke ndriçuar Kupën, simbolin e qytetit, me ngjyrat e Shqipërisë ».

Presidenti i Ura tha: “Një gjest vëllazërimi që ne vërtetë e vlerësojmë”

Për qytetarët e shumtë shqiptarë që jetojnë në Itali, ka momente shqetësuese: “Falënderojmë kryetarin e Novara, Alessandro Canelli – shpjegon Enea Canaj, president i Ura – i cili edhe me këtë rast tregoi ndjeshmërinë dhe solidaritetin e tij ndaj popullit shqiptar që po kalon një moment dramatic, raportojnë mediat italiane.

“Ne duhet ta kishim festuar Flamurin nesër, për të cilin kishim ftuar edhe kryetarin. Ngjarje që ne anuluam në dritën e tragjedisë që po përjetojnë bashkatdhetarët tanë. Ndriçimi i Dome, simboli më i rëndësishëm i Novara, në këtë moment, është një gjest vëllazërimi që ne me të vërtetë e vlerësojmë”.