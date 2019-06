“Të dhurosh gjak eshte nje akt humanizmi dhe solidariteti me ata që kane nevoje jetike per te, siç jane te semuret talasemikë, te semuret kronike, etj. Ne kuder te dites se 1 qershorit festes se femijeve, FRPD,Lezhe ndermori nismen per te 4 vit radhazi te dhuroje gjak per femijet talasemik.

Kryetari i FRPD Lezhe Albert Loçi, falenderoj te rinjte e FRPD por edhe qytetare te ndryshem te cilet u sensibilizuan per te dhuruar gjak.

Mesazhi u percoll ndryshe kete 1 qershor nga te rinjt e FRPD, pasi dhurata me e mire per femijet talasemik eshte dhurimi i gjakut. Ky mesazh behet me i forte, veçanerisht ne kete periudhe te stines se veres, kur rezervat e gjakut pakesohen per shkak te renies se numrit te dhuruesve.