Një aksident ka ndodhur në orët e vona të pasdites në aksin Fushë-Krujë-Vorë, në afërsi të zonës së quajtur Budullë, ku dy mjete janë përplasur me njëra- tjetrën. Një mjet tip “Ford” me targa DR 1631 F është përplas me një mjet tip “Golf” me targa TR 9433 M.

Si pasojë janë plagosur rëndë 4 persona, të cilët janë dërguar në spitalin Ushtarak të Tiranës. Dyshohet se shkak i aksidentit është bërë një parakalim i gabuar. Grupi hetimor ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.