Tronditet edhe futbolli shqiptar nga Koronavirusi, teksa 24 orë para rifillimit të kampionatit, një lojtar i Bylisit dyshohet se ka rezultuar pozitiv me Koronavirus duke sjellë ankth të madh te pjesa tjetër e skuadrës por edhe tek futbolli në tërësi. Lojtari që ka rezultuar pozitiv është shkodrani i Bylisit Erion Qardaku i cili pak kohë më parë ka udhëtuar drejt Shkodrës nga ku edhe mendohet se është infektuar.

Lojtari i prekur me koronavirus te Bylisi është izoluar menjëherë në spitalin e Fierit ndërsa i gjithë ekipi ballshiot, i shoqëruar nga drejtuesit, ka shkuar në Fier për t’iu nënshtruar testeve. Pas këtij lajmi shefi i sektorit te garave në FSHF, Lysien Nurishmi, i pyetur nëse rrezikonte kjo situatë zhvillimin e ndeshjes së nesërme Bylisi-Tiran ai është shprehur duke thënë se “Që në momentin e parë që kemi mësuar për ngjarjen, jemi në kontakt të vazhdueshëm për të vlerësuar situatën.

I gjithë ekipi i Bylisit do t’i nënshtrohet testeve dhe brenda ditës së sotme do ketë një përgjigje. Nëse s’ka të prekur të tjerë, ndeshja do të luhet normalisht. Gjithsesi, më konkretisht do të flasim pas 12 orësh. Nga të dhënat tona, shokët e dhomës së lojtarit të prekur kanë rezultuar negativ dhe ky është një lajm i mirë. Gjithsesi, situata do të vlerësohet në orët në vijim”, deklaroi Nurishmi.

Vetë lojtari shkodran Qardaku e ka konfirmuar se është i infektuar me COVID-19. Futbollisti është shprehur duke thënë se nuk e di ku mund të jem infektuar, teksa ka shtuar se nuk ka probleme dhe se ndihet shumë mirë. Gjithashtu ai shton se dëshiron të bëjë edhe një test tjetër, në mënyrë që të jetë i sigurt. Tashmë duhen pritur rezultatet e testit të lojtarëve të tjerë lidhur me vendimarrjen që do të jetë për ndeshjen Bylis-Tirana.