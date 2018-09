Një gazetar ‘hero’ka vendosur që të sfidojë uraganin Firence dhe ka raportuar në mes të stuhisë vdekjeprurëse.

Mike Seidel ishte në një transmetim të drejtpërdrejtë të premten për Weather Channel gjatë suhisë së madhe.

Pavarësisht erërave të fuqishme ai nuk heq dorë nga raportimi.

Vendimi i tij për t’ju mos dorëzuar stuhisë i ka befasuar të gjithë dhe video është bërë virale në internet.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018