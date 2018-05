Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë sot me gazetarin e radio BBC-së Nick Robinson.

Rama është pyetur lidhur me krimin e organizuar shqiptar që është famëkeq në Britaninë e Madhe si dhe me skepticizmin që ekziston në disa vende evropiane, lidhur me anëtarësimine Shqipërisë në BE.

Rama nuk e mohoi problemin e kriminalitetit shqiptar, por tha se ai është një fenomen mbarëeuropian, që mund të luftohet më mirë nëse të gjitha vendet evropiane janë edhe më të ndërlihura.

Intervista e Ramës me Nick Robinson

Gazetari: Çfarë do të përfaqësonte anëtarësimi në BE për Shqipërinë?

Rama: Pikë së pari, ka të bëjë me mbrojtjen e vetes nga fantazmat e të shkuarës, duke garantuar që nuk do të përballemi sërish në të ardhmen me atë që u përballëm në të shkuarën e afërt.

Gazetari: Ju jeni në dijeni se një pjesë e shqetësimit që shumë persona në BE ndiejnë rreth anëtarësimit të mundshëm të Shqipërisë lidhet me paratë që BE duhet të shpenzojë për të mbështetur vendin tuaj. Por, gjithashtu me emigrimin dhe largimin e mundshëm të shqiptarëve drejt vendeve të pasura të Unionit.

Rama: Ne po kërkojmë hapjen e negociatave, të cilat nuk kanë asnjë kosto për BE-në, por janë jetike për ne.

Retorika e frikës rreth fluksit të emigracionit, që ka të bëjë aspak më shumë se me lëvizjen e lirë të njerëzve në tregun e lirë të punës minon vetë vlerat dhe principet e botës sonë europiane.

Gazetari: Ju flisni për flukset e emigracionit dhe për lëvizjen e lirë, por duhet të jeni në dijeni se në Britaninë e Madhe, Agjencia Kombëtare e Krimeve ka identikuar një problem të posaçëm në lidhje me të ashtuquajturat banda shqiptare të krimit të organizuar. A mund të bëjë diçka më shumë vendi juaj për të luftuar këtë fenomen?

Rama: Kam dëgjuar shumë nga këto teori gjatë fushatës së “Brexit”, por siç të dhënat zyrtare flasin qartë, shumë prej tyre janë vetëm ekzagjerime për qëllime të caktuara politike.

Gazetari: Numrat, ashtu siç thoni ju janë të ulëta, por impakti i tyre është i lartë. Përsëri, a ka diçka që mund të bëjë qeveria juaj për të luftuar këtë fenomen?

Rama: Unë nuk po e mohoj këtë problem, por e kemi dëgjuar këtë lloj etiketimi edhe më parë në histori.

Një herë e një kohë, italianët në Amerikë shiheshin vetëm si picierë dhe mafiozë, por e vërteta ishte shumë më komplekse.

Nuk duhet të harrojmë që krimi i organizuar nuk është një fenomen kombëtar, i kufizuar brenda kufijve shtetërore.

Është një fenomen mbarëkombëtar. Kriminelët kanë Bashkimin e tyre Europian, kjo është arsyeja përse Bashkimi ynë Europian duhet të jetë sa më i fortë dhe i ndërlidhur që të jetë e mundur, për të luftuar në mënyrë të suksesshme kundër krimit.

Gazetari: Ju shpresoni që t’i bashkoheni Bashkimit Europian brenda disa viteve të ardhshme. Çfarë mendoni se do t’i ofronit Europës? Janë të shumtë ata që frikësohen se zgjerimi i mëtejshëm i Unionit shërben vetëm për të fragmentarizuar edhe më tej BE-në, duke mbirë ndasi të reja.

Rama: Tani për tani, ne po kërkojmë vetëm atë që kemi arritur me reformat dhe përpjekjet tona: hapjen e negociatave. Anëtarësimi për ne dhe për vendet e tjera të rajonit do të ndodhin më vonë, jo sot.