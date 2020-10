Ish-deputeti i PD-së Gent Strazimiri ka publikuar një video të një debati me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, të 11 viteve më parë duke përsëritur akuzat për të.

“Është 3 vjet para se ‘Punëmbaruari’ i Tiranës të bënte me barrë Griseldën”, shkruan Strazimiri.

POSTIMI I VETËM

Të nderuar miq!

Po ndaj me ju një pjesë të një materiali të arkivit personal që i përket vitit 2009, në të vetmen tentativë për debat me mua, të kërkuar nga vetë “Punëmbaruari” i Tiranës!

Është 3 vjet para se “Punëmbaruari” i Tiranës të bënte me barrë Griseldën 😉, dhe 5 vjet para se të bënte dasmën në kala me kursimet e pensionit të Shqipes, mamit me karrierë nga komisare e “Shkollës së Rezervave” në… pastruese….😉😉😉Përballë së vërtetës, rezistoi vetëm 7 minuta e 27 sekonda… dhe doli nga studio në minutën e parë të fjalës sime 😆🤣!!!! Shikim të këndshëm!