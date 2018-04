Policia Rrugore ka vijuar kontrollet me radar e drager në autostradë dhe në rrugët e brendshme të qytetit në zbatim të planit të masave për rritjen e sigurisë në fundjavë.

Efektivët e Rrugores kanë hasur një automjet tip “Audi” me drejtues shtetasin F.B., me shpejtësi 145 km/h si dhe një “BMW” me drejtues shtetasin E.H. me shpejtësi 156 km/h, ndaj të cilëve janë marrë masa. Po kështu janë evidentuar 9 drejtues të tjerë me shpejtësi nga 139 deri në 154 km/h.

Megjithëse kontrollet janë të pandërprera çdo ditë përsëri ka drejtues mjetesh që qarkullojnë me shpejtësi mbi limitin e lejuar. Policia Rrugore e Tiranës është e angazhuar për të evidentuar, ndëshkuar çdo shkelës të kodit rrugor, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.

Po kështu kanë vijuar gjatë natës së kaluar edhe kontrollet me Drager nga Policia Rrugore e Tiranës.

Janë kryer 378 alkool/teste gjatë orëve të mbrëmjes dhe në këto orë të para të mëngjesit. Konstatimet janë nga 0.00 mg/ e deri 0.74 mg/l.

F.V., 44 vjeç, u arrestua në flagrancë pasi drejtonte mjetin në gjendje të dehur në masën 0.74 mg/l.

12 leje drejtimi janë tërhequr për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit në masë që varionte nga 0.24 mg/l deri 0.49 mg/l