Jepet masa e arrestit per te arrestuarit ne Shkoder.Gjykata ka vensosur Arrest shtepie per Astmer Bilali dhe arrest me burg per 30 dite per Ilir Bajri, Emrah Plaku dhe Erogen Brajoviç.

Afati 30 ditor eshte lene derisa te vijne aktet e ekspertimit te prokurorise per disa fisheke te gjetur. Masat u dhana nga gjykata e shkalles se pare Shkoder.

Akuzat jane vetem per disa fisheke ndersa armet nuk thuhet se ku jane gjetur dhe se kujt jane. Avokatet kane hedhur poshte akuzat dhe thone qe nuk ka prova

Mbrojtja ka pretenduar lirim te menjehershem sepse sipas tyre prokuroria nuk disponon asnje prove per implikimin e tyre ne veper penale.Irida Kacerja gjyqtare Esmeralda Ndoci prokurore