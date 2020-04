Greqia vendosi që të shtyjë deri në 15 maj hapjen e kufijve tokësore dhe detare me Shqipërinë, Italinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas njoftimit për shtyp, deri në 15 maj, nuk do të ketë asnjë linjë tokësore apo detare me këto vende. Gjithashtu nuk lejohet as qarkullimi i mjeteve turistike, skafe jahte etj. Përjashtim bëjnë vetëm shtetasit me pasaportë të këtyre vendeve, të cilët riatdhesohen drejt vendeve të origjinës, por vetëm nëse plotësojnë deklaratën përkatëse dhe kanë autorizim nga ambasada e vendit përkatës.

Ndërkohë vazhdon normalisht kalimi i kamioneve të mallrave me këto vende.

Nga ana tjetër Greqia ka frikë se nga Turqia do të arrijnë valë të reja refugjatësh dhe ka nisur flotën e saj luftarake në kufirin detar. Përhapja e shfrenuar e virusit Corona në Turqi përbën një shqetësim shtesë. Për qeverinë në Athinë, nuk është vetëm një thashethem: ka informacione që Turqia ka transferuar migrantë nga pjesët e brendshme të vendit për në brigjet e Egjeut, shpjegon Ministri i Mbrojtjes i Greqisë, Nikos Panagiotopoulos, në një intervistë për stacionin televiziv Skai.

Këta njerëz do të përpiqen të arrijnë në ishujt Grekë të Chios, Samos dhe Lesbos me varka dhe të hyjnë kështu në BE. Prandaj për të gjitha forcat e sigurisë si tokësore dhe detare, ka një urdhër të qartë paralajmëron ministri: hyrja në vend e njerëzve në mënyrë të paligjshme duhet të parandalohet. Greqia do të ndërtojë “mure lundruese” në Egje për të parandaluar ardhjet e reja, raporton gazeta e Athinës Kathimerini pa përmendur detaje.

Edhe mediat gjermane kanë njoftuar për transferim migrantësh në brigjet e detit Egje gjatë ditëve të kaluara. Sipas informacioneve të gazetës Die Ëelt autoritetet turke kishin transferuar vetëm gjatë fundjavës së Pashkëve 2.000 vetë nga një kamp internimi në Osmaniye për në rajonin e Izmirit, që shtrihet në Detin Mesdhe, dhe u kishin sugjeruan që të largohen për në Greqi. Përhapja e shpejtë e virusit Corona në Turqinë fqinje e shton edhe më tepër shqetësimin në Greqi.