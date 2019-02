Ererat e forta sollen deme te medha kryesisht ne njesine Hajmel te Bashkise Vau Dejes . Per pasoje rrjeti elektrik ne kete zone eshte jashte funksionit pasi shtyllat elektrike jane te rena pertoke ku perveq se rrezikojne jeten e banoreve, qindra familje atje kane mbetur ne erresire te plote prej tre ditesh .

Fortuna ka shkaktuar deme ekonomike edhe per femeret e zones . Me i prekuri nga kjo situate eshte fermeri Bardhok Ndreka . Sera e tij per te cilen shpenzoi 11 mln e gjysem per ta ndertuar eshte shkaterruar e gjitha .

Nderkohe ne te gjitha fshatrat e kesaj njesie ka demtime ne banesa ,magazina te ndertuara me konstruksion llamarine si dhe hangare te rezervave ushqimore . Te shqetsuar nga kjo situate banoret leshojne apelet e tyre per ndihme .

Nisur nga kjo situate Bashkia Vau Dejes vijon punen per inspektimin dhe vlersimin e demeve te shkaktuara per tu ardhur ne ndihme banoreve te saj