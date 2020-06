Vendimi i malit të Zi për të mbyllur kufirin tokësor me Shqipërinë në mesnatën e 21 qershori ka bërë që lëvizja në doganën e Hanit të Hotit gjatë ditës së sotme të jetë tejet e ulët. Ata që preken më shumë nga mbyllja e doganave janë punëtorët e sektorit të ndërtimit që shkojnë nga Shqipëria në Malin e Zi për shkak se pagat janë më të larta. Disa punëtorë që u kthyen nga shteti malazez nuk janë aspak dakord që të rimbyllen pikat e kalimit kufitar me Malin e Zi.

Shtetasit shqiptar të cilët shkojnë drejt Malit të Zi për të punuar shprehen se i dëmton shumë mbyllja e pikës së kalimit kufitar. Ata thonë se tani situata bëhet më e vështirë sepse nuk kanë asnjë lloj alternative tjetër për të fituar të ardhura për të mbajtur familjet e tyre.

Mbyllja e kufirit me Shqipërinë nga ana e Malit të Zi fillon prej mesnatës të së dielës me datë 21 qershor deri në një vendim të dytë. Kjo është hera e dytë që Mali i Zi mbyll kufirin me Shqipërinë. Hera e parë ishte pak ditë pasi u konfirmuan të infektuarit me COVID-19 në Shqipëri dhe tashmë kjo është hera e dytë.