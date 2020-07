Ndryshohet Kushtetuta e Shqipërisë. Me 106 vota pro, nga 94 që duheshin për ndryshimet Kushtetuese, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar hapjen e listave. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të pranverës së 2021, shqiptarët do ta zgjedhin vetë deputetin e tyre, pasi listat nuk do të jenë më të mbyllura.

Por hapja e listave do të ndryshojë edhe formulën e koalicioneve, që do të specifikohet në Kodin Zgjedhor.Kryeministri Edi Rama kishte një mesazh të qartë edhe për ndërkombëtarët.

Duke iu drejtuar ambasadores së SHBA-së, Yuri Kim që dje u shpreh se do i ndjekin me vëmendje drejtuesit politikë nëse do e mbajnë fjalën për diskutimet në Këshillin Politik për detajimin e hapjes së listave dhe formulës së koalicioneve, Edi Rama i tha se nuk i vjen mirë kur dëgjon këtë gjë, pasi janë vetë shqiptarët që vendosin.

Kundër hapjes së listave votuan 10 deputetë; Artur Roshi, Adriatik Alimadhi, Gjetan Gjetani, Kujtim Gjuzi, Fatjona Dhimitri, Lefter Maliqi, Zef Shtjefni, Suzana Topi, Erjon Piciri dhe Elda Hoti. Ndërkohë që 6 nuk morën pjesë, 3 deputetë munguan për arsye shëndetësore për shkak të COVID.