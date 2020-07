Pas hapjes së listave, sfida e radhës është depolitizimi i administratës zgjedhore tha kryetari i grupit demokrat Myslym Murrizi.

“Unë do të kandidoj me emër dhe ata që do të jenë në atë listë ku do të kandidoj unë do të jenë të gjithë me listë të hapur.

Shoh që tre ditët e fundit PS-ja dhe PD-ja po i bëjnë sfidë njëri tjetrit kush do i hapë më shumë, ku paskeni qenë ju hapësit e mëdhenj, ju që vdisni për t’u hapur në total. Te % e listës së hapur kush iu ndalon që nga 75% ta bëjmë 100%.

Hapja e listave nuk është halli i shqiptarëve, mbyllja e tyre po. Ja që ia arritëm kësaj dite ne të stigmatizuarit, ne do të vijmë tu kërkojmë votën, apo do të votoni klouna dhe hajdutë. Pas kësaj duhet të ulemi për depolitizimin e administratës zgjedhore, raporti i fletë arrestit të SPAK-u, 7-7-1, më duket si formacion lufte, Ju tre hajdutët do të ruani votat.

Nuk besoj se 7 hajdutët tuaj. 22 ka arrestuar sot SPAK pa u hapur dosja 184 apo të zgjedhjeve të fundit” tha Murrizi.