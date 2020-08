Lider demokrat Lulzim Basha i është përgjigjur Ramës lidhur me kufirin detar të Greqisë. Basha thotë se kryeministri duhet të lërë dërdëllitjet prej rrugaçi duke sulmuar kryetarin e opozitës, por të bëjë transparncë se ç’po ndodh me negociatat Greqi- Shqipëri.

Gjithë debati këtë pasdite u ‘ndez’ nga një deklaratë e PD që i kërkonte qeverisë transparencë dhe informim mbi zgjerimin me 12 milje të Greqisë në detin Jon.

Përgjigjia ishte një reagim i Ramës.

STATUSI NGA BASHA

Leri dërdëllitjet prej rrugaçi Edi Rama. Bëj transparencë çfarë po ndodh me negociatat për detin. Historitë me sapun ruaji se do të duhen më vonë…