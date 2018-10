Koha me diell dhe me temperatura të larta duket se nuk do të zgjasë shumë këtë tetor.

Sipas IGJUEM, pas fundjavës do të ketë një ulje temperaturash nga 28 gradë në 21-22 gradë C. Ndërsa java tjetër do të fillojë me vranësira në zonat bregdetare dhe me shira të dobët në zonat malore.

Sa i përket zjarreve, IGJEUM shprehet se qarqet me rrezik më të lartë nga zjarret janë qarqet Fier, Berat dhe Dibër, krahasuar këto me të tjerat.