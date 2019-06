Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” dega e djemve ka organizuar ceremoninë e mbylljes së vitit shkollor 2018 – 2019. Nën moton “Hapa që shihen, gjurme që lihen”, kjo ceremoni bëri bashkë nxënës, stafin pedagogjik, personalitete dhe drejtues vendore.

Ceremonia vijoi më pas me prezantimin e momenteve me mbresëlenese të maturanteve gjatë vitit shkollor dhe me dekorime e vleresime të nxenesve me te dalluar. Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” Shkoder spikat per nje pune serioze dhe arritje cdo vit e me teper ne fushen e dijes