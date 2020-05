TIRANE

Qytetarët dhe artistët u përplasën me forcat e policisë duke hequr gardhin rrethues dhe barrierat metalike për të çarë rrethimin e forcave të rendit. Të pozicionuar qartë kundër shembjes së Teatrit Kombëtar ata tentuan të marrin barrierat metalike për t’i larguar dhe çarë rrethimin e policisë. I menjëhershëm ka qene reagimi i forcave të rendit duke ndërhyrë dhe larguar qytetarët. Policia përdori gaz lotsjellës për shpërndarjen e turmës. Gjatë përplasjes një qytetar u gjakos, por i pyetur nga mediat, tha se nuk ishte qëlluar nga policia.

Përplasjet dhe tensionet e qytetarëve, opozitës dhe artistëve me policinë sollën disa shoqërime në komisarit. U shoqëruan në polici gazetari dhe analisti Alfred Lela. Është siguruar videon e momentit të shoqërimit të tij, që tentoi të pengonte shoqërimin e ish-deputetes së LSI-së Silva Caka. Pas rezistencës për të mos lejuar policinë, këta të fundit e kanë shtrirë përtokë për disa minuta deri sa kanë mundur ta ndalojnë duke bërë shoqërimin e tij në polici.

Po ashtu u shoqëruan 3 ish deputetët e LSI, Silva Caka, Floida Kërpaçi dhe Endrit Brahimllari. Shoqërimi i ish-deputetëve të LSI solli tensionim të madh të situatës duke çuar në përdorimin e dhunës fizike mes qytetarëve dhe policisë. Tensionet u riaktivizuan disa herë deri në orën 14:00 më pas gjendja u qetësua dhe të gjithë të shoqëruarit u liruan. Në rrethe u ndaluan nga policia disa militantë dhe drejtues degësh të PD-së për t’iu bashkuar protestës.

Shpëtim Idrizi: Opozita të bëjë sakrifica ose të ikë në shtëpi

E ndërsa sekretari i përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi me një grup nga selia blu iu bashkua protestës pasdite, Shpëtim Idrizi u shpreh se opozita duhet të bëjë sakrifica ose të shkojë në shtëpi.

“Vetëm Edi Rama mund ti bëjë bashkë prishjen e teatrit, të godiste simbolin e qendrës bashkë me një aferë korruptive. Njerëzit ishin në gjumë me agjërim. Si në 1990 sot shqiptarët të luftojnë dhe ta meritojnë demokracinë. Sot jemi në regjim. Kam parasysh kur iu pre koka Luigjit të XVI. Nuk ka asgjë të paqartë, ne sot jemi qytetarë dhe gjithë opozita e bashkuar. Ne do të jemi cdo ditë në mbështetje të protestave. Ne si opozitë do të organizojmë protesta cdo ditë. Nëse flasim për pandeminë e shikojmë sjelljen e shtetit arrogant. Është detyrë e opozitës që të bëjë sakrifica të mëdha. Nëse opozita nuk e bën duhet të ikë në shtëpi” tha ai. Ora 17:16 Bardhi dhe një grup të rinjsh të PD-së rikthehen në protestë Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi me një grup të rinjsh janë nisur drejt sheshit, për t’iu bashkuar kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi. Ora 17:11 Kryemadhi: Do ia haj veshin Ramës! Më varni te Kali i Skënderbeut, t’i laj të gjitha haqet e Nanos, Metës, Berishës, Ramës…dhe të biem rehat E acaruar, e ulur në mes të sheshit, kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka bërë akuza të forta politike. “Unë do i haj veshin Edi Ramës. Jam e zhgënjyer nga politika, kjo histori nuk ka të bëj me zhgënjim politik. Më varni te Kali i SKëndërbeut,të marr përgjegjësit të Ramiz Alisë, të Lulzim Bashës, Fatos Nanos, të Ilir Metës, të gjithë artistëve që janë rrogëtarë në Bashki, unë marr përsipër në emër të 30 viteve tranzicion në kryqëzoni dhe të bien rehat dhe të laj të gjithë haqet e njerëzve”, tha Kryemadhi.

KRYEMADHI RIKTHEHET NË PROTESTË, ULËT NË MES TË RRUGËS THIRRJE QYTETARËVE: MOS PAGUANI DRITAT E RAMËS DHE UJIN E VELIAJT

Kryetarja e Lëvizjes për Integrim, Monika Krymadhi është rikthyer në protestën e zhvendosur tashmë te Ministria e Financave.“Edi Rama, prostitutë e kalibrit të politikës mendon që ka fituar, mendon që e prishi një godin,ë mendon që historinë e shqiptarëve do e zëvendësojë me politikën e Vucicit. Me orgjitë e Erion Veluajt me shokë, ai teattër nuk është përgjegjësia ime, ai teatër është përgjegjësi e të gjihë neve bashkë, kam 48 orë që jam pa gjumë, 12 orë të mia të shërbimit i bëra me dinjitet, do vazhdoj ta bëj me dinjitet qëndresën time, si qytetarëve, u bëj thirrje lëvizjeve politike, shoqërisë civile, që dalin dhe bëjnë fjalime për të drejtat e njeriut, të vijnë këtu. Jo për Kryemadhin, Metën apo Bashën. Boll morën projekt ku marrin lekë, por të vijnë këtu, ose përndryshe ta mbyllin gojën, Nuk justifikojë dhunën e policisë. Ai fadromisti ta mbaj mend se në burg do shkoj, ajo policia që i tha “pse je Silva Caka do të rrah”, ato policë ta mbajnë mend që kanë dhunuar gazetar, artistë dhe studentë, nuk pyesin studentët se ua nxorrën fytyrën e vërtetë. Të vijnë të arrestojnë policët që kishin hequr numrat e idëntifikimit dhe kishin mbuluar fytyrën. Mua këtu më kanë, do bëj detyrat e mia, do rrij këtu sa të kenë mundësi. Ka burg më të poshtër se burgu i pandemisë së Ramës. Më mirë në burg dhe me dinjitet se në shtëpi dhe pafytyrë. Mos pagoni dritat e Ramës, ujin e Lalit Erit, mos paguani taksat e bashkisë. Mos pagoni dritat e Ramës, ujin e Lalit Erit, mos paguani taksat e bashkisë”, tha Kryemadhi, teksa më pas u ul në mes të rrugës në shenjë protestë.