Skuadrat shqiptare të Kukësit, Laçit dhe Teutës kanë njohur rivalët e tyre në raundin e dytë të Ligës së Europës. Shorti I hedhur në Nion të Zvicrës vendosi përballë ekipit kuksian me gjermanët e Volfsburg.

Në raundin tjetër të Europa League, Teuta do të luajë kundër spanjollëve të Granada, ndërsa Laçi do të përballet me izraelitët e Hapoel Ber Sheva Ndeshjet e raundit të dytë në Ligën e Europës do të zhvillohen më 17 shtator.