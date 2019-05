Vetëm pak ditë pasi KE propozoi rekomandimin për çeljen e negociatave pa kushte me Shqipërinë, Hollanda ndërmerr nismën konkrete ku informon KE për mocionin e Parlamentit të saj pro vendosjes së regjimit të vizave.

Qeveria holandeze i është drejtuar sot me një letër njoftuese Komisionit Europian ku i kërkohet të shqyrtojë informacionin e dërguar nga Hollanda lidhur me rikthimin e vizave për shqiptarët.

“Për ta ekzekutuar këtë mocion, qeveria Holandeze i dërgoi një letër njoftuese Komisionit Europian në datën 31 Maj.

Në vijim të letrës njoftuese, Komisioni Europian do të vlerësojë nëse do të ketë nevojë për të ndërmarrë veprim. Komisoni do të informojë Parlamentin Europian dhe Këshillin Europian mbi rezultatet e këtij vlerësimi,” sqaron ambasada holandeze.

Mocioni i 16 prillit – Parlamenti Hollandez i kërkoi Qeverisë hollandeze në datën 16 Prill të aktivizonte mekanzimin e pezullimit të vizave për Shqipërinë për shkak të shqetësimeve në lidhje me krimin e organizuar.

Letra 4 faqe- Letra e sotme i është dërguar Komisionerit për Migrimin dhe Punët e Jashtme, Dimitris Avarmopoulos.

“Vitet e fundit shqiptarët kanë marrë shumë vëmendje publike në Hollandë. Shqiptarët luajnë një rol të rëndësishëm në krimin e organizuar në qytete si Amsterdam dhe Roterdam dhe në rajone të tjera të vendit.

Një tjetër zhvillim është dhe rritja e numrit të emigrantëve nga Shqipëria, shumica të rinj të cilët duan të nisin një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar të Hollandës.Numri i aplikantëve për azil është gjithashtu i lartë.

Këto rrethana po minojnë mbështetjen publike të Hollandës për liberalizimin e vizave në përgjithësi dhe liberalizimin e vizave për shqiptarët në veçanti” shkruhet në letër.

Më tej në letrën prej 4 faqesh që përfaqësuesi i Hollandës në KE, Robert de Groot i ka dërguar Komisionerit Avramopoulos flitet dhe për diskutimet në parlamentin europian.

“Për këto rrethana është diskutuar edhe në parlamentin Hollandez. Një debat parlamentar lidhur me krimin e organizuar shqiptar është ndërmarrë më 11 prill në Hollandë. U konkludua me një mocion dërguar qeverisë për rritjen e aktivitetit kriminal shqiptar në Hollandë.

“Në këto kushte, thuhet më tej në letër, grupet kriminale shqiptare po cënojnë edhe sigurinë kombëtare të Holandës.

“Prezenca e tyre në skenën kriminale po bëhet më e shquar, jo vetëm sepse ata veprojnë në mënyrë efektive, por gjithashtu sepse gjithnjë e më shumë bashkëpunojnë me grupe të tjera kriminale të huaja. Aktiviteti i tyre është kërcënim për sigurinë kombëtare”.

Në konkluzionin e letrës i kërkohet Komisionit të analizojë informacionin dhe në konsultim me vendet anëtare të vendosin për veprimet që do të ndërmerren në bazë të artikullit 8 (6a) me qëllim që të luftohen problemet në raport me shqiptarët.

Letra mbërriti në KE pak ditë pas vizitës së Komisionerit për Migrimin dhe Punët e Jashtme, Dimitris Avramopulos në Tiranë, ku deklaronte se nuk kishte asnjë kërkesë për vendosjen e regjimit të vizave me shqiptarët.

Komisioni Europian do të informojë Parlamentin Europian dhe Keshillin Europian mbi rezultatet e këtij vlerësimi.