NJË TJETËR PUSHUES KA HUMBUR JETËN NË BREGDETIN SHQIPTAR.NGJARJA KA NDODHUR NË ORËT E PASDITES TË SË MARTES NË PLAZHIN E VELIPOJËS. I MOSHUARI JUSUF KRYEZIU 84-VJEÇ NGA KOSOVA KA PËSUAR INFARKT,
DUKE HUMBUR JETËN PA PASUR MUNDËSI TË MARRË NDIHMËN E PARE MJEKËSORE. FATKEQËSISHT, EDHE NË KËTË SEZON TURISTIK KA PASUR PERSONA QË KANË GJETUR VDEKJEN TEKSA ISHIN ME PUSHIME.
DISA PREJ TYRE JANË MBYTUR, E NDËRSA DISA TË TJERË KANË PËSUAR INFARKT TEKSA JANË FUTUR NË DET. BËHET E DITUR SE VETËM GJATË KËSAJ VERE JANË MBYTUR 7 PUSHUES.