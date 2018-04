Pas denoncimit nga familja të zhdukjes ne det të një 32 vjeçari nga Vlora kanë nisur edhe kërkime të shumta në det për mundësinë e gjetjes së tij.

Ndërkohë nga burmie policore mësohet se është gjendeur në brigjet e Tivarit të Malit të Zi, mjeti lundrues i 32 vjeçarit vlonjat Ksandro Ymeraj të humbur prej një jave.

Mësohet se motori është gjetur rreth 10 milje larg bregut, ndersa ka qene thuajse gjysem i mbytur. Identifikimi i mjetit lundrues eshte bere nga familjare te 32 vjeçarit.

Ksandro Ymeraj humbi kontaktet me familjaret e tij rreth gjashte dite me pare, ndersa kanë qenë familjaret e tij te cilet kanë bërë denoncimin në policine shqiptare, por edhe atë italiane.

Kërkimet kane qenë të vijueshme,ndërsa një ditë me parë ato janë shtrirë nga deti dhe ajri në bashkëpunim edhe me policinë italiane.

Ndërkohë kërkimet vijojnë jo vetem per gjetjen e 32 vjeçarit Ksandro Ymeraj,por edhe per personin tjeter te zhdukur pak dite me pare, pas gjetjes se nje varke dhe nje mesazhi ne shishe nga nje person me emrin Landi,por ende i paidentifikuar nga policia e Vlores.

Kerkimet vijojnë edhe gjatë ditës së sotme nga deti dhe ajri,ndersa ne kerkime jane perfshire edhe familjare te 32 vjeçarit Ymeraj.