Policia ka identifikuar autorin që qëlloi brumjen e sotme me pistoletë në lagjen Fushë-Mbret në Elbasan.

Sipas policisë autori ka qëlluar dy herë në ajër me pistoletë, në momentin që ka qenë duke lëvizur me makinë personi me të cilin kishte patur konflikt.Policia ka shpallur në kërkim 34 vjeçarin A.S.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Policisë lokale identifikuan brenda një kohe rekord autorin e dyshuar që qëlloi me armë zjarri në ajër tek vendi i njohur si te ‘Shinat e trenit’.

Agjentët e kanë shpallur në kërkim dhe forca të shumta janë vënë në ndjekje të autorit A.S, 34 vjeç, nga Elbasani.

Ai i doli përpara me armë në dorë një shtetasi që levizte me makinë, me cilin pati një konflikt të momentit.Nga 2 të shtënat në ajër nuk ka dëmtime në njerëz apo dëme materiale.