ME RASTIN E PASHKËVE, URIMI KA ARDHUR PËR TË GJITHË BESIMTARËT ORTODOKS EDHE NGA MYFTIU I SHKODRËS, IMAM MUHAMED SYTARI. NË PËRSHËNDETJEN E TIJ, SYTARI DHA URIMIN E BASHKIMIT, UNITETIT, RESPEKTIT DHE HARMONISË FETARE E KOMBËTARE.

 