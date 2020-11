Një pjesë e bebeve që lindin jashtë vendit regjistrohen në Shqipëri për të përfituar bonusin e bebeve por sërish lindshmëria rezultoi me ulje në 9-mujorin e 2020 në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas INSTAT, gjatë 9-mujorit në të gjithë vendin lindën 19 mijë e 636 foshnja, por sipas burimeve nga Ministria e Financave 10% e tyre jetojnë jashtë vendit. Me gjithë këtë trend, numri i foshnjave të regjistruara në gjendjen civile ishte 0.5% më i ulët se një vit më parë.

Që kur qeveria aplikoi bonusin e lindjeve, shumë fëmijë që jetojnë në vendet të tjera por që u lejohet shtetësia e dyfishtë, regjistruan fëmijët në Shqipëri për të përfituar shpërblimin. Për 9-mujorin, humbën jetën 17 mijë e 398 persona dhe lindën 19 mijë e 636. Shtesa natyrore e popullsisë rezultoi pozitive me 2238 persona, por gjithsesi me rënie të ndjeshme në raport me vitet e kaluara.

Numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2020 është 7.386, duke shënuar një rënie me 4,6%, krahasuar me tremujorin e tretë 2019. Numri i vdekjeve për tremujorin e tretë 2020 rezulton 6.294, duke shënuar një rritje prej 25,7%, krahasuar me tremujorin e tretë 2019. Gjatë tremujorit të tretë 2020, numri i lindjeve tejkalon me 1.092 numrin e vdekjeve gati me përgjysmim në raport më vitin 2019 në të njëjtën periudhë.

Në tremujorin e tretë 2020, shtatë qarqe të vendit kanë shënuar shtesë natyrore pozitive të popullsisë, ndërsa në pesë qarqe, shtesa natyrore e popullsisë ishte negative. Numri i vdekjeve është rritur me shpejtësi në tremujorin e tretë, teksa Shqipëria hyri në valën e dytë të koronavirusit. Sipas të dhënave të INSTAT, në tremujorin e tretë 2020 u shënuan gjithsej 6,294 vdekje, me një rritje prej 25.7% në të njëjtën periudhë të një viti më parë.