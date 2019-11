Ish-ministri i Drejtësisë ka ironizuar paritë politike për diskutimet dhe debatet që po mbahen në lidhje me reformën zgjedhore.

Përmes një statusi në ‘Facebook’ Manjani shkruan se halli i partive janë paratë, ndërsa thekson se kjo reformë është e denjë vetëm për ambasadorin e OSBE në Tiranë Bern Boschart. Mes të tjerash Manjani nënvizon faktin se nuk flitet se si do të garantohet vota e shqiptarëve.

REAGIMI I MANJANIT

Shihni me vemendje se për çfarë reforme zgjedhore po zihen.

Halli më i madh është nga ti marrin paret partitë, nga buxheti apo nga privati. Me t’thënë mendja se vërtetë nuk e dinë se ku të gjejnë para… hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Kanë harxhuar gjithë ditën e lume sot vetëm për kët punë.

Çfarë reformë! E denjë fiks për Boschart gishtin. 🖕

Ndërkohë ende asnjë fjalë të vetme, si do të garantohet që shqiptarët të zgjedhin? Si do ta bëjnë që vota e tyre të ketë njësoj vlerë, kudo ajo hidhet? Si do ushtrohet demokracia direkte, kur politika dështon? Si të ndalet monizmi dhe të ndërtohet një pushtet politik që qeveris dhe jo sundon? Si të mandatohet një qeveri negociatore me shoqërinë dhe një opozite kërcënuese ndaj qeverisë?

Asnjë fjalë të vetme.

Vetem për pare, të drejta partish, komisionesh, ankimesh, gjobash e procedurash. A thua se ky është qëllimi i zgjedhjeve të caktojmë kush ka të drejtë të fitojë para e kush të emërojë komisionerë.

Kulmi!

Ka të drejtë Boschart: 🖕🖕🖕