Ish drejtori i Policise se Pergjithshem te Shtetit Ahmet Prençi gjate promovimit te dy librave te tij ne Shkoder “Udhe ne Pasqyre” dhe “Vice Versa” deklaroi:

“Krimi eshte i lidhur me politiken dhe funksionon se bashku. Perderisa krimi emeron ne administrate dhe ndan tendera me krimin kjo perben mafie. Ne Shqiperi dhe ne Shkoder ka me dhjetra grupe kriminale qe jane te lidhur ngusht me politiken dhe duhet nje reagim i te gjitheve per ta ndaluar kete situate.

Vettingu ne policine e shtetit nuk eshte nje zgjidhje dhe nje e mire qe i behet policise dhe eshte e panevojshme. Policia vihet nen presionin e komisionereve qe nuk dihet as se nga vijne.”