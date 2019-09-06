PAS TRE DITËSH QË NGA NISJA E ZJARRIT NË MALIN KOLAJ NË VELIPOJË ËSHTË BËRI I MUNDUR IZOLIMI I TIJ. NË KËTË AKSION KANË MARRË PJESË EMERGJENCAT CIVILE, SHËRBIMI ZJARRFIKËS DHE QYTETARË TË NDRYSHËM. ATA KANË PËRDORUR POMPA ME UJË QË NGARKOHEN NË SHPINË, SI DHE MJETE RRETHANORE, SI LOPATA APO SHKURRE.I
PRANISHËM NË NDËRHYRJEN PËR SHUARJEN E FLAKËVE KA MARRË PJESË EDHE PREFEKTI I QARKUT TË SHKODRËS, ÇESK MILLJA.TERRENI I VËSHTIRË MALOR KA BËRË TË PAMUNDUR NDËRHYRJEN E MJETEVE ZJARRFIKËSE NDËRKOHË QË DËMI LLOGARITET TË JETË RRETH 5 HA SHKURRE DHE BIMËSI TË DJEGURA.