Klubi Vllaznia pas disa muajsh në vështirësi financiare me shumë gjasa në mbledhjen e Asamblesë që do të jetë në 29 maj, pra nesër do të ketë një zhbllokim të situatës. Ajo që pritet të ndodh edhe pse ende nuk është vendosur ka të bëjë me miratimin e buxhetit të Vllaznia sh.a për 2020 nga ana e Asamblesë. Në fakt është bashkia Shkodër dhe klubi Vllaznia që kanë reaguar duke plotësuar dy kërkesa pas afatit të lënë nga kryetarja e këshillit bashkiak Brisela Kadia, këshill që ka edhe funksionin e Asamblesë të Vllaznia sh.a. Bashkia Shkodër ka vendosur që të modifikojë pasqyrat financiare të vitit 2018 që nuk janë miratuar nga këshilli bashkiak i mëparshëm dhe janë trashëguar tek këshilli i ri bashkë me pasqyrat financiare te 2019-ës. Të paktën bilancet e 2018-ës pritet që bashkia t’i sjellë të modifikuara duke eleminuar disa gabime sa i përket kontabilitetit por edhe asaj që quhet vlera e logos ose kontabilizimi i emrit të mirë të shoqërisë. Në raportin e vitit 2017 të bërë nga një kompani për vlerësimin e aseteve të Vllaznia sh.a vlera e logos ose emri i mirë janë vlerësuar në një shumë prej 189 milion lekësh të vjetër ndërsa vlera ankandit për shitje të Vllaznia sh.a është vlerësuar nga ai raport në afro 500 milion lekë të vjetër. Ky raport nuk është miratuar nga Asambleja sh.a. Deri më tani vlera e logos të Vllazia sh.a nga ana e vetë klubit ka qenë zero dhe në të gjithë raportet audituese ekspertët një prej problemeve kryesore që duhet përmirësuar është pikërisht vlera e logos e cila mund të variojë nga 5 milion lekë të vjetër deri në të paktën 1 milion euro. Rritja e vlerës së logos rrit automatikisht edhe vlerën e shitjes në ankand të Vllaznia sh.a në rast se vendoset seriozisht privatizimi i Vllaznisë. Natyrshëm që nga 2017 kur është bërë raporti i vlerësimit të aseteve të Vllaznisë gjërat kanë ndryshuar dhe do të nevojitet një raport tjetër. Mbledhja e Asamblesë të Vllaznia sh.a ka tri pika të rendit të ditës. E para është zvogëlim i thjeshtuar i kapitalit financiar, kërkesë kjo e këshillit bashkiak por edhe e raporteve audituese. Tashmë buxhetet që do miratohen nuk do cilësohen më si rritje e kapitalit të Vllazni sh.a siç ka ndodhur nga 2011 kur Vllaznia u kthye në sh.a dhe thuajse deri më tani por buxheti do të cilësohet si një akt i thjeshtë administrativ. Pika e dytë është miratimi i buxhetit të Vllaznia sh.a për 2020. Edhe buxheti ashtu si pasqyra financiare e 2018 ka ardhur i modifikuar, edhe kjo kërkesë e këshillit bashkiak. Administratori i Vllaznisë Suad Lici i është drejtuar me një shkresë Asamblesë të Vllaznia sh.a duke i bëri të ditur se dy muajt prill –maj ku nuk kishte aktivitet futbollistik për shkak të pandemisë do të zëvendësohet me muajt qershor-korrik por pa shtesë në fondin e pagave për lojtarët dhe stafin. Pra lojtarët mund të paguhen për muajt prill dhe maj por më pas do të luajnë pa para në qershor dhe korrik. Klubi Vllaznia këtë pretendon se e ka të bazuar në rregulloren e FIFA-s. Nga ana tjetër klubi Vllaznia i kërkon asamblesë që paratë e biletave të ndeshjeve të përllogaritura për këtë periudhë në rreth 151 milion lekë të vjetër të cilat nuk do të arkëtohen sepse ndeshjet janë pa tifozëve të jepen për klubin ose nga bashkia dhe të miratohen nga këshilli bashkiak ose nga ana e qeverisë sepse në të kundërt do të jetë e vështirë për të mbuluar shpenzimet. Pasqyra Financiare e 2018 dhe buxheti i 2020 janë modifikuar siç ka kërkuar këshilli dhe pritet të shihet nëse ky këshill që ka edhe rolin e asamblesë nëse do të miratojë qoftë bilancin financiar të 2018 por edhe buxhetin e 2020 për të zhbllokuar kështu dhënien e pagave për lojtarët. Kujtojmë se lojtarët e Vllaznis për tri ditë bojkotuan stërvitjet për shkak se nuk kishin marrë pagat për muajt shkurt, mars, prill dhe maj por pas një takimi me kryetaren e bashkisë futbollistët dolën sërish në stërvitje me premtimin se kjo çështje do të zgjidhet. Kryebashkiakja Ademi fajësoi këshillin bashkiak për mosmiratimin e pagave por anëtarja e këshilli dhe kryetarja e komisionit të kontrollit financiar Jona Leqejza bëri të ditur për që me 13 maj i është drejtuar me një shkresë bashkisë për modifikimin e pasqyrave financiare të 2018 dhe 2019 që këshilli i mëparshëm nuk i kishte miratuar por edhe modifikimin e buxhetit të 2020 sepse pas pandemisë nuk është e njëjta situatë. Bashkia dhe drejtuesit e Vllaznisë vendosën që të modifikojnë këto dy dokumente të rëndësishëm duke i hapur rrugë Asamblesë të Vllaznia sh.a që të miratojë pasqyrat financiare të 2018 dhe buxhetin e 2020. Tashmë pritet mbledhja e ditës së nesërme nëse Asambleja do i miratojë tri pikat që ka në rendin e ditës.

Shkresa e administratorit të Vllaznisë Suad Lici drejtuar Asamblesë të Vllaznia sh.a:

“Aktiviteti futbollistik është pezulluar më datën 12 mars 2020. Përhapja e COVID-19 ka sjellë ndërprerjen e aktiviteteve të përditshme në të gjithë botën dhe është shpallur pandemi nga Organizata Botërore e Shëndetit. Edhe futbolli është prekur gjithashtu duke pezulluar aktivitete në pothuajse çdo shtet apo territor në mbarë botën. Kjo është një situatë e paprecedentë për futbollin. Nuk ka pasur një mbyllje të ngjashme të aktiviteteve të organizuara që nga Lufta e Dytë Botërore. Sikurse jeni në dijeni Federata Shqiptare e Futbollit ka udhëzuar Klubet e Futbollit të fillojnë përgatitjet për trajnimin me qëllim vijimin për mbylljen e sezonit futbollistik 2019-2020 duke u përpjekur ta zhvendosë atë në muajt Qershor dhe Korrik 2020 duke rekuperuar kështu pjesën e sezonit dhe të ndeshjeve të pazhvilluara gjatë muajve prill-maj 2020. Kjo gjë është bërë në sajë të udhëzimeve përkatëse nga FIFA e cila ka rekomanduar që bazuar në Rregulloren të Statusit dhe Transferimit të Lojtarëve citojmë se: Kohëzgjatje minimale e një kontrata do të jetë nga dita e hyrjes në fuqi deri në fund të sezonit ndërsa kohëzgjatja maksimale e një kontrate do të jetë pesë vite. Parimi i përgjithshëm i përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 18 të kësaj rregulloreje të FIFA-s ku thuhet se kontratat përfundojnë në fund të sezonit, në kombinim me nevojën për të garantuar integritetin dhe regjistrimit të lojtarëve dhe trajnerëve pas rikthimit të ndeshjeve dhe të ligeës. Aktualisht ka filluar përgatitja dhe trajnimi sportiv për rifillimin e vazhdimit të kampionateve për ligat profesioniste dhe të moshave. Pritet që shpejt të ketë një vendim përfundimtar të qeverisë shqiptare lidhur me datën e saktë se kur do të vijojnë ndeshjet. Referuar sa më sipër bëhet fjalë për realizimin e plotë të të gjitha ndeshjeve të sezonit futbollistik 2019-2020 duke u zhvendosur në dy muajt qershor-korrik 2020 që zëvendësojnë periudhën e pezulluar prill-maj 2020 dhe me një ngjeshje të ndeshjeve për të rekuperuar dy javët e pezullimit të muajit mars 2020. Meqenëse kampionati pritet të zhvillohet i plotë, stafet sportive do të jenë të angazhuara plotësisht për të gjithë sezonin futbollistik. Zakonisht në muajt qershor-korrik ata nuk janë angazhuar e për rrjedhorë kontratat e punës janë me një afat 10-mujor brenda vitit. Të tilla do të mbeten duke marrë në konsideratë faktin që dy muajt e pezullimit COVID zëvendësohen me angazhimin në punë në muajt qershor-korrik. Ajo që do të rëndojë është realizimi i të ardhurave nga biletat pasi presim që kampionati të përfundojë me ndeshje pa tifozë. Kjo do të shkaktojë dëm të konsiderueshëm financiar klubit, sikurse ka ndodhur në të gjitha klubet sportive në Shqipëri e mbarë botën. Kjo do të kërkojë mbështetjen e qeverisë dhe të bashkisë për të siguruar vazhdimësinë e zhvillimit të aktivitetit futbollistik të parashikuar në vitin 2020. Ju kemi paraqitur tabelën e ndryshuar të Planit ekonomiko financiar që merr në konsideratë respektimin e kontratave për të gjithë trajnerët dhe sportistët, zbritjen e të ardhurave nga biletat me 15 milion e 117 mijë lekë, balancimin e të ardhurave me shtimin e zërit “Të ardhura të tjera” me 15 milion e 117 mijë lekë duke kërkuar kësisoj mbështetjen nga ana juaj dhe qeveria shqiptare për tejkalimin e krizës në këtë sezon. Në këtë plan ekonomiko-financiar nuk janë parashikuar rritje të shpenzimeve për shkak të situatës së COVID-19 për qeratë, protokollet e sigurisë gjatë trajnimit, lojës dhe për tifozërinë. Po punojmë për përdorimin me efiçencë të parave në dispozicion për të gjetur mundësinë e mbajtjes në të njëjtin niel të shpenzimeve operative”.

This slideshow requires JavaScript.